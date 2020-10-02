Определился победитель конкурса на разработку территории вокруг "Самара Арены"

В команду победителей входят самарские архитекторы. Фото - правительство Самарской области

Определился победитель открытого международного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к стадиону «Самара Арена». Как сообщают в региональном правительстве, им команда консорциума "КПМГ", куда входят самарские архитекторы.

Помимо них в финал вышли команды «Дреес и Зоммер», IND architects и AURORA GROUP. Участие в конкурсе приняли 127 команд из 28 стран.

Несмотря на то, что победитель уже определен, четыре проекта, вышедших в финал, будут детально проработаны, чтобы учесть выработанные направления дальнейшей работы. В частности, планируется проработать территорию вокруг стадиона как центральную часть самарско-тольяттинской агломерации, сделать акцент на транспортной инфраструктуре и учесть новые реалии в условиях пандемии из-за угрозы распространения коронавируса.

В итоговом варианте концепции развития территории будут применяться удачные идеи из всех четырех проектов.

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