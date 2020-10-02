В Самаре закрыли на карантин гимназию № 54 "Воскресение"

Детей отправили на карантин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре закрыли на карантин еще одно учебное заведение. Речь идет о классической гимназии № 54 "Воскресение".

- На 2 октября из 1089 обучающихся на занятиях отсутствуют 268 человек. Это 25 % от общего числа учащихся. В соответствии с приказом № 326-од в гимназии с 5 по 18 октября вводится карантин, - сообщают на своем официальном сайте представители образовательной организации.

Напомним, что ранее в Самарской области отправили на карантин 169 классов в 57 школах, 17 групп в детсадах и 16 - в 4 техникумах и колледжах. Причиной таких решений стала высокая заболеваемость ОРВИ.