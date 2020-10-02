В Самаре начали штрафовать людей, которые не носят маски в общественном транспорте

Полицейские вправе составить на нарушителей административный протокол

В Самаре активно проводятся рейды в общественном транспорте. В автобусах, маршрутках, трамваях, троллейбусах и метро ищут людей без маски. Напомним, что с 1 октября их стали штрафовать.

- Сегодня проверен ряд автобусов, следующих по Ново-Садовой в сторону Барбошиной Поляны. Полицейские, дружинники и представители департамента транспорта осуществляли контроль масочного режима, - рассказывают в администрации областной столицы.

Как показала проверка, многие врачей слушают и средства защиты используют. Но нашлись и такие, кто свое лицо за маской прятать категорически не хотел. Теперь нарушителям предстоит заплатить штрафы.

- Сотрудники полиции имеют полномочия потребовать у нарушителя удостоверение личности, а в случае его отсутствия, они могут выяснить личность гражданина на месте или проводить его в отделение для составления административного протокола, - отмечают в мэрии.

Заместитель руководителя дептранса Юрий Тапилин уверяет, что пассажиры без масок не будут допускаться в общественный транспорт города. Им сразу предложат покинуть салон, а сама машина не поедет с людьми, не использующими средства защиты.