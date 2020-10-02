Самарцев с пневмонией будут отправлять в Кинель и Стройкерамику

В Самаре готовы к приему больных с пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области внимание врачей сегодня уделено не только коронавирусу, но и другим болезням. В частности, речь идет о лечении людей с пневмонией. Для них в регионе развернули дополнительные 130 коек.

- 50 коек создано в Стройкерамике на базе терапевтического отделения Волжской ЦРБ на улице Народной. Еще 80 - на базе терапевтического и кардиологического отделений Кинельской ЦБГиР, - отметили в областном минздраве.

Также подобных пациентов принимают в самарской городской больнице № 7 и в Самарской областной клинической гериатрической больнице. В ведомстве добавили, что в этом году, в частности в июле и августе, наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией по сравнению с прошлым годом.