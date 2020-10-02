"Нам помогут мировые эксперты": Дмитрий Азаров рассказал, кто будет развивать территорию у "Самара Арены"

Территорию начнут благоустраивать после доработки проектов-победителей

В губернии подвели итоги международного конкурса на разработку мастер-плана территории, прилегающей к "Самара Арене". Напомним, что победителем стала команда "КПМГ", куда входят московские и самарские архитекторы, а также итальянская компания LAND Srl.

- Вы буквально всех членов жюри поразили глубиной проработки, хотя условия задания этого не предполагали, - отметил глава региона, инициатор конкурса Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, работа над итоговой концепцией будет востребована в интересах развития других участков Самарской области. Заниматься благоустройством и реализацией задуманных планов будут настоящие профессионалы своего дела.

- К реализации проектов мы обязательно будем привлекать не только российское, но и мировое экспертное сообщество. Опыт, который накоплен сегодня в разных уголках планеты, очень разнообразен, интересен. Конкурс еще раз это подтвердил, - заявил Дмитрий Азаров.

На втором месте оказался консорциум ООО "Дреес и Зоммер". На третьей строчке - "АйЭнДи Аркитектс", на четвертой - "Аврора Групп". Всех их также поблагодарили за хорошие идеи.

Теперь каждый проект будут дорабатывать в соответствии с замечаниями членов жюри и новыми предложениями. После этого их передадут властям для дальнейшей разработки и реализации.