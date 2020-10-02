Полицейские помогли самарцу, который больше 20 лет платил налоги за автомобиль-"призрак"

Полицейские помогли мужчине в кратчайшие сроки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГАИ помогли 73-летнему пенсионеру решить многолетнюю проблему с некогда принадлежавшим ему авто. Мужчина больше 20 лет платил налоги за машину, которая давно уничтожена.

- В 1985 году он купил свою первую иномарку. Спустя несколько лет автомобиль получил серьезные повреждения в результате ДТП. Не вникнув в юридические тонкости, владелец отправил автомобиль на металлолом вместе с документами, - сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Спустя какое-то время горожанин стал получать уведомления о необходимости уплаты транспортного налога. В 90-е хождения по службам успехам не увенчались. Без документов и самого ТС снять с регистрационного учета его не могли.

Автолюбитель больше 20 лет платил за "призрак". Сумма для пожилого человека оказалась значительной. Летом 2020 года он обратился к сотрудникам РЭО ГИБДД УМВД по Самаре и там в кратчайшие сроки помогли.

- Я даже представить не мог, что моя давняя проблема так быстро может разрешиться. После предоставления паспорта сотрудники РЭО приняли у меня заявление и спустя несколько минут сообщили о том, что регистрация транспортного средства прекращена. Я и моя супруга были очень рады и благодарны сотрудникам полиции. Спасибо! - поделился счастливый самарец.

Полицейские отмечают, что в случае с пенсионером было осуществлено снятие авто с учета по заявлению владельца. Процедура упрощена в январе этого года и теперь никаких сложностей в подобных случаях нет.