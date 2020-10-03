В Самаре 3 октября нельзя будет проехать по улице Ленинской

Проезд закрыли из-за проведения историко-патриотического фестиваля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 3 октября, в Самаре перекрыли движение по улице Ленинской. Проехать нельзя на участке от домов № 123 и № 146 по улице Ленинской до улицы Рабочей.

- Ограничение движения транспорта связано с проведением историко-патриотического фестиваля «Ожившие страницы истории». Исключения составят машины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и с пропусками, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Движение по указанному участку будет закрыто до 17:00 3 октября. До этого же времени на улице Ленинской запрещены остановка и стоянка авто. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.