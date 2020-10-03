В Самаре прокуроры спасли от падения разрушающийся балкон

Прокуроры заставили УК починить балкон / Фото: прокуратура Самарской области

На днях в соцсетях появилась информация о том, что один из балконов дома № 119 на улице Свободы в Самаре грозит рухнуть. Местные жители сообщили, что конструкция разрушается, а управляющая компания ничего не делает. В итоге в дело вмешались прокуроры.

- Проверка показала, что УК «ПЖРТ 11» своевременно не приняла необходимые меры, что привело к аварийной ситуации. В адрес директора компании внесено представление об устранении нарушений. Также информация направлена в ГЖИ Самарской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

После вмешательства прокуроров управляющая компания все-таки обратила внимание на аварийный балкон. Рабочие восстановили бетонную плиту балкона, а также забетонировали разрушенные участки.