В Самаре из-за утечки частично перекрыли Московское шоссе

Для движения закрыли полосы по направлению "в город" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в субботу, 3 октября, частично перекрыли Московское шоссе в районе Ботанического сада. Виной всему — коммунальная авария.

- «СКС» приступает к аварийному вскрытию проезжей части по Московскому шоссе. Будут перекрыты вторая и третья полосы движения по направлению «в город» до конца проведения работ, - сообщили в твиттере представители АСАДО.

Отметим, что аварии на сетях в районе пересечения Московского шоссе и улицы Авроры — не редкость. Последний раз коммунальщики проводили там ремонт весной. В середине сентября горожане заметили, что в том месте начал проседать асфальт. Сотрудники «РКС-Самара» провели обследование, но никаких утечек не нашли. Однако недавно все-таки выявили неполадки на своих сетях.