Самарцев призывают не ходить в лес в эти выходные

В регионе до 4 октября сохранится высокая пожароопасность лесов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Виной всему — угроза пожаров в лесах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— До 4 октября местами по Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов — 4 класс, — отметили в Приволжском УГМС.

По данным сотрудников МЧС, чаще всего причиной возгораний становится человеческая халатность. Поэтому самарцев призывают не ходить пока в лес, не разжигать там костры и не поджигать сухую траву. Бросать в лесу непотушенные спички и сигареты тоже нельзя. Под запретом и поездки по лесу на авто или мотоциклах.

Сообщить о небольшом пожаре в лесу можно на прямую линию лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00. Звонки принимают круглосуточно. При возникновении ЧС стоит звонить по единому телефону пожарных и спасателей 101, 01.