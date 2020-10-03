Жители Самарской области приняли участие во всероссийском тестировании «ЭкоТолк»

Экологическая образовательная акция "ЭкоТолк" станет ежегодной Фото: Twitter.com

В пятницу, 2 октября, прошла Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк». Свои знания в области экологии и охраны окружающей среды проверили жители десятков регионов страны, в том числе и Самарской губернии. Вопросы теста зачитывали глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и многие другие известные в нашей стране экоактивисты.

- Это наш первый опыт проведения масштабного экологического тестирования. Мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных жителей, – отметил Дмитрий Кобылкин, добавив, что тоже вместе с сотрудниками своего ведомства ответит на вопросы «ЭкоТолка».

Тестирование проходило как офлайн, так и онлайн. Трансляцию мероприятия вели в Яндекс.Эфире и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. За первый час к акции присоединились более 5,5 тысяч человек. Имена победителей станут известны 16 октября. Их опубликуют на сайте нацпроектэкология.рф. К слову, те, кто не успел вчера пройти тест, еще могут успеть проверить себя, он доступен по ссылке. Отметим, что акция «ЭкоТолк» станет ежегодной.