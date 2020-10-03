Теплая погода 2 октября побила рекорд в Самарской области

Начало октября порадовало самарцев бабьим летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрь только наступил, но уже начал бить погодные рекорды в Самарской области. Так, в пятницу, 2 октября, на одной из метеостанций региона зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха. Жаркий день выдался в Клявлино.

- 2 октября был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Клявлино. Температура воздуха там составила 20,7 °С, отклонение от предыдущего максимума, который был зарегистрирован в 1995 году, - 0,3 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, теплая погода, которая держалась в Самарской области больше недели, скоро покинет наш регион. В субботу, 3 октября, будет еще солнечно и тепло, а вот в воскресенье температура воздуха может опуститься до 11...16 °С. Начало следующей недели тоже будет прохладным, зато без осадков.