Где больше всего нашли зараженных коронавирусом в Самарской области 3 октября

Большая часть новых больных - люди, которым изначально диагностировали ОРВИ и пневмонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара продолжает удерживать лидерство по суточному приросту заболевших коронавирусом. В областной столице по данным на 3 октября выявили еще 50 человек с новой инфекцией. Второе место антирейтинга занимает Тольятти — там нашли 11 зараженных. А вот третье место с 7 новыми пациентами разделили Сызрань и Похвистневский район.

— По четыре человека с коронавирусом выявили в Кинеле, Новокуйбышевске, Ставропольском районе, по трое — в Безенчукском, Волжском, Хворостянском районах, по двое — в Чапаевске, Кинель-Черкасском и Нефтегорском районах, по одному — в Жигулевске, Октябрьске, Похвистневе, а также в Елховском, Кинельском, Кошкинском, Красноярском, Челно-Вершинском и Шенталинском районах, — сообщили в оперативном штабе.

Большую часть новых зараженных — 78 человек — нашли среди тех, кого изначально лечили от ОРВИ и пневмонии, 18 человек ранее контактировали с уже заболевшими, еще 15 жителей региона узнали о своем диагнозе при профосмотре.

Напомним, что за минувшие сутки в Самарской области COVID-19 нашли еще у 111 человек. Выздоровели 118 пациентов, еще четверо больных, к сожалению, скончались.