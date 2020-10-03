В Самарской области спасатели искали потерявшегося на озере рыбака

Спасателям понадобилось три часа, чтобы разыскать мужчину Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На днях помощь спасателей понадобилась 53-летнему мужчине, который решил порыбачить на озере Лебяжье в Волжском районе. Рыбак настолько увлекся, что не заметил, как наступил вечер. В темноте он не смог выбраться из проток и затонов.

- Сообщение о потерявшемся мужчине поступило 1 октября в 21:00 от его родственников. Рыбак успел позвонить сыну и сообщить свои координаты, прежде чем выключился его телефон, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

На поиски пропавшего отправились спасатели Новокуйбышевска. Они в течение трех часов осматривали береговую зону и лесопосадку в том месте, где предположительно находился мужчина. В итоге их усилия увенчались успехом. В 00:50 2 октября рыбака нашли и доставили на спасательную станцию. К счастью, помощь медиков ему не понадобилась.