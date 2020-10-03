Коронавирус забрал жизни трех мужчин и одной женщины в Самарской области

Число смертельных случаев от коронавируса достигло 203 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число смертельных случаев от COVID-19 в Самарской области увеличилось до 203. Умерли еще четверо пациентов. Как отмечают в оперативном штабе региона, все эти люди были старше 80 лет.

— Скончалась 86-летняя женщина, страдавшая заболеваниями органов дыхания, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 82-летний и 81-летний мужчины с онкологией, а также 80-летний мужчина, у которого были проблемы с сердечно-сосудистой системой, — сообщили в оперштабе.

Сейчас показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области — 6,36, по стране — 14,56. Коэффициент летальности в регионе тоже ниже, чем по стране, — 1,68 против 1,76.

Напомним, что за минувшие сутки в губернии выявили 111 новых заболевших. Общее число — 12 107. Выздоровели 80% пациентов — 9458 человек, в том числе за сутки 118 жителей.