Стало известно, почему уничтожили барельефы на здании бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре

Барельефы ХХ века заменили копиями / Фото: УГООКН Самарской области

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказали, почему были уничтожены барельефы со здания бывшего ресторана «Аквариум» в Самаре, который сейчас находится на реконструкции. Этот факт в ходе проверки выявила Счетная плата региона.

- Проект реставрации здания предусматривал восстановление архитектурных элементов фасада, в том числе барельефов. Однако из-за плохого физического состояния барельефов их было решено заменить на копии, - сообщили в УГООКН Самарской области.

По данным ведомства, барельефы сильно повредили в ХХ веке, когда на них нанесли толстый штукатурный слой. Из-за этого при демонтаже законсервировать барельефы, чтобы в дальнейшем передать их в музей, не удалось.

Отметим, что уничтожение барельефов - не единственная проблема этой реконструкции. Как выяснилось, сроки сдачи объекта заметно затянулись. Работы должны были завершить к 25 сентября, а ввести в эксплуатацию в октябре.