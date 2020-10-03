В Самаре 8-летний мальчик пострадал при столкновении KIA и Skoda

Две иномарки "повстречались" на улице Утевской Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в пятницу, 2 октября, на улице Утевской произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Примерно в 9:40 там возле дома № 46 столкнулись «Киа Спектра» и «Шкода Октавия». По предварительным данным сотрудников полиции, аварию спровоцировал 43-летний водитель первой иномарки.

- Автомобилист на «Киа» выехал на встречную полосу и столкнулся со «Шкодой» под управлением 33-летней женщины. Второй автомобиль выезжал с прилегающей территории с правым поворотом на улицу Утевскую, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ДТП пострадали водитель и 8-летний пассажир «Шкоды». Мальчик на момент происшествия сидел на заднем сиденье и был пристегнут. Оба сами обратились за помощью к медикам. Им назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.