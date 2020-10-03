Тольяттинская «Лада» в гостях обыграла «Югру»

Вратарь тольяттинцев за два периода отразил 32 броска противника / Фото: ХК "Лада"

В субботу, 3 октября, прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Тольяттинская «Лада» на выезде играла с «Югрой» из Ханты-Мансийска — одним из лидеров этого сезона. Команде из автограда удалось одержать волевую победу.

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте. Отличился игрок «Югры» Никита Тертышный. Хозяева ледовой площадки активно атаковали, но пробить Романа Смирягина больше так и не смогли. Только в первых двух периодах вратарю волжан пришлось отразить 32 броска, передает пресс-служба «Лады».

На 29 минуте матча право на буллит реализовал Михаил Абрамов, тем самым сравняв счет. Еще через минуту тольяттинцы вырвались вперед. Удачно шайбу в ворота противника забросил Евгений Григоренко. До конца игры счет так и не изменился. В итоге матч закончился победой «Лады» - 1:2.