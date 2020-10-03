Самарцев ждет похолодание до -6 градусов

Теплые деньки в Самарской области подходят к концу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область на смену теплой погоде придут холода. Столбики термометров начнут опускаться уже в воскресенье, 4 октября. Если днем температура воздуха будет держаться выше ноля, то по ночам самарцев ждут отрицательные значения.

- К началу рабочей недели в отдельных районах в ночные часы температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, да и днем будет довольно прохладно. Существенных осадков не ожидается, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 0...5 °C, местами до 10 °С. Днем будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 11...16 °C. Ночью перед новой рабочей неделей станет еще холоднее: -1...-6 °C, местами до +4 °С. Днем в понедельник, 5 октября, температура воздуха будет держаться в пределах +8...+13 °C. В ночь на вторник синоптики прогнозируют -2...+3 °C, днем +10...+15 °C. Ветер сменит направление на юго-западное.