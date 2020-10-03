Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли тюменскому «Рубину» в матче ВХЛ

Самарцы уступили в гостях со счетом 5:2 / Фото: ХК ЦСК ВВС

В субботу, 3 октября, в Тюмени прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между самарским ХК ЦСК ВВС и местным «Рубином». Последний в этом сезоне играл впервые — виной всему вспышка коронавируса в клубе. Однако карантин никак не сказался на игре тюменцев. В этом поединке они оказалась сильнее.

Самарцы пропустили уже на пятой минуте матча. Через три минуты счет уже стал 2:0. «Летчики» смогли отыграть одну шайбу в начале второй 20-минутки. Отличился Артем Ворошило. Почти сразу после этого хозяева площадки поразили ворота самарцев в третий раз. В начале третьего периода команды обменялись еще по одной заброшенной шайбе. Точку в матче поставили игроки «Рубина», забив «летчикам» пятый гол. Итог встречи — 5:2.

Отметим, что это уже третье поражение хоккеистов ЦСК ВВС подряд. Как сообщает пресс-служба клуба, послезавтра им предстоит провести матч в Ханты-Мансийске.