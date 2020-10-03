Житель Октябрьска не захотел идти в магазин пешком и угнал авто соседа

Приставы помогли владельцу авто взыскать причиненный угонщиком ущерб / Фото: УФССП по Самарской области

В Самарской области поездка в магазин подвела мужчину под суд. Дело в том, что житель Октябрьска не захотел идти в торговую точку пешком, а машины у него не было, зато у соседа - да. Недолго думая, мужчина угнал чужой автомобиль и отправился за покупками. Однако до пункта назначения угонщик так и не доехал - он не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

- Суд обязал мужчину возместить материальный ущерб за разбитый автомобиль - 91 тысячу рублей. На угонщика было возбуждено исполнительное производство, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы выяснили, где работает мужчина, и направили туда постановление о взыскании задолженности. После этого деньги, которые житель Октябрьска задолжал за разбитый автомобиль, полностью перечислили потерпевшему.