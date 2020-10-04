В Тольятти пьяный водитель "девятки" протаранил припаркованную "Гранту" и уехал

Полицейские быстро нашли нарушителя ФОТО: паблик "Тольятти" Фото: соцсети

Вчера вечером, в субботу 3 октября, на улице Гая в Тольятти произошло ДТП. Как сообщили очевидцы полицейским, примерно в 19:30 там водитель ВАЗ-2109 врезался в припаркованную "Ладу Гранту" и скрылся.

- Сотрудники ППСП, которым передали ориентировку на предполагаемого злоумышленника, по горячим следам задержали 51-летнего мужчину. Он находился за рулем девятки, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Автолюбителю предложили пройти медицинское освидетельствование. Оказалось, что он пьян, результат - 1,28 промилле. Сейчас по факту происшествия собран проверочный материал, по которому будет принято процессуальное решение.