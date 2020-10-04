В Самаре будет прохладно, но без осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тепло уходит из Самарской области. Уже завтра, в понедельник 5 октября, в регионе ожидается похолодание. Ночью температура воздуха местами опустится до минус 6 градусов, а днем будет на отметке от 8 до плюс 13 градусов.

Во вторник, 6 октября, ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Ночью будет -2...+3 °C. Днем - +10...+15 °C.

- К началу рабочей недели в отдельных районах в ночные часы температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, да и днем будет довольно прохладно, - отмечают в Приволжском УГМС.

Тем не менее, специалисты подчеркивают, что в первой декаде октября - с 1 по 10 число - температура будет на 4 градуса выше нормы.