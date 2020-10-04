В Самарской области квадроцикл влетел в дерево, погиб пассажир

Водитель ТС доставлен в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера вечером, в субботу 3 октября, в Волжском районе произошла трагедия. В поселке Власть Труда в ДТП скончался скончался 63-летний мужчина.

- Водитель квадроцикла врезался в дерево, он доставлен в больницу. Пассажир транспортного средства умер на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.