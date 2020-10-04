В Тольятти скончался пациент скорой помощи, которая перевернулась в ДТП

Последствия аварии оказались серьезными ФОТО: ГИБДД Тольятти

Серьезное ДТП сегодня утром, в воскресенье 4 октября, произошло в Тольятти. Примерно в 10:30 там столкнулись "Лада Гранта", которой управлял 37-летний местный житель, и "Газель" скорой помощи с 48-летним водителем за рулем. Машина медиков в результате аварии перевернулась.

- Скорая двигалась по Лесной в направлении Ушакова с включенными проблесковыми и звуковыми сигналами. На регулируемом перекрестке она проехала на красный сигнал светофора и допустила столкновение с "Грантой", - сообщают в ГИБДД Автограда.

Во врачебном автомобиле находился пациент в тяжелом состоянии. Другой каретой его доставили в больницу, но спасти человека не удалось - он скончался. Сопровождавшая больного женщина получила травму головы. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.