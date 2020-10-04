КамАЗ протаранил "Ладу" на трассе в Самарской области, погибли два человека

Полиция проводит проверку по факту случившегося Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера ночью, 3 октября, в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. В Сызранском районе на трассе М-5 "Урал" примерно в 3:20 столкнулись "Лада" и КамАЗ. Два человека погибли.

- 70-летний водитель легковушки ехал в сторону Москвы. Он допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился 34-летний мужчина, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Скончались до приезда скорой помощи водитель "Лады" и его 46-летний пассажир. Сейчас по факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.