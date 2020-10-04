Стал известен состав "Крыльев Советов" на матч против "Алании"

"Крылья" сыграют сегодня в особенных футболках Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В 16:00 на стадионе "Самара Арена" начнется матч 13 тура ОЛИМП-ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Аланией". Команды уже озвучили свои стартовые составы.

- Капитан нашей команды - Александр Гацкан. Капитан владикавказцев - экс-игрок "Крыльев" Азамат Засеев, - сообщает пресс-служба "КС".

В целом составы выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": 39 Фролов, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 6 Якуба, 10 Сарвели, 11 Ежов, 17 Зиньковский, 18 Зеффан, 33 Сергеев, 84 Гацкан.

Запасные: 1 Ломаев, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 8 Витюгов, 14 Гынсарь, 19 Цыпченко, 23 Комбаров, 47 Божин, 52 Смирнов, 57 Тюрин, 77 Кабутов.

"Алания": 1 Солдатенко, 15 Кочиев, 13 Засеев, 19 Бутаев, 77 Хабалов, 4 Качмазов, 21 Кокоев, 97 Магомедов, 80 Хосонов, 14 Машуков, 38 Малоян.

Запасные:, 31 Натабашвили, 7 Зураев, 17 Царикаев, 11 Крамаренко, 8 Хугаев, 18 Кобесов, 6 Цараев, 30 Хубулов, 70 Гурциев, 9 Суанов.

Отметим, что хозяева сыграют в особенных голубых майках. В честь 70-летнего юбилея Валерьяна Панфилова у каждого игрока на футболке под ромбом "КС" будет размещена фамилия Валерьяна Владимировича. "Алания" выйдет на поле в белой форме. Следите за трансляцией встречи на сайте "КП-Самара".