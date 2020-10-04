В Самаре ликвидировали крупный пожар в лесу у горы Барсук

Пожарные справились с огнем Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре ликвидировали крупный пожар, который вчера вечером, 3 октября, начался у горы Барсук в Красноглинском районе. Напомним, что там горел лес на площади 7 га.

- Для тушения пожара было привлечено 111 человек и 34 единицы техники. Подвоз воды осуществлялся администрацией города. Было задействовано 10 бойлеров, - сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Локализация возгорания была объявлена в 7:06 воскресенья, 4 октября. В 14:23 пламя наконец-то ликвидировали. Причины появления огня и ущерб от него сейчас устанавливают специалисты.