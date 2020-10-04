Тольяттинский "Акрон" одержал долгожданную победу в ФНЛ

Исход встречи решил один забитый мяч ФОТО: ФК "Акрон"
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Тольяттинский "Акрон" на своем стадионе "Кристалл" в Жигулевске в рамках 13 тура ОЛИМП-ФНЛ принимал "Чертаново". Хозяева, находящиеся в нижней части турнирной таблицы, одержали долгожданную победу.
Обилия голов зрители не увидели. Единственный и победный мяч забил на 73 минуте Даур Квеквескири. Отметим, что хозяева играли в большинстве.
Клуб из Автограда на текущий момент занимает 15 место в турнирной таблице. В активе команды 14 очков.
Добавим, что "Крылья Советов" прямо сейчас принимают на "Самара Арене" владикавказскую "Аланию". После первого тайма "КС" ведут со счетом 2-0.