В Тольятти водитель сбил ребенка, который вышел из-за припаркованной машины

Полиция проводит проверку по факту ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера днем, в субботу 3 октября, в Тольятти произошло ДТП с участием ребенка. Примерно в 12:05 во дворе на Ленинском проспекте "Лада" сбила 11-летнего мальчика.

- 31-летний водитель двигался по жилой зоне со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. Школьник вышел из-за припаркованного автомобиля, и мужчина допустил наезд на него, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Пострадавшему помогли медики. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение. По факту происшествия полицейские проводят проверку.