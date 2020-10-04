Юрию Цветкову было 73 года ФОТО: "Аскомед"

В воскресенье 4 октября в Самаре произошла трагедия. Сегодня скончался президент старейшей медицинской страховой компании города "Аскомед" Юрий Цветков. 11 сентября мужчине исполнилось 73 года.

Юрий Дмитриевич родился в 1947 году. Он получил высшее образование в Куйбышевском авиационном институте. После местного вуза Цветков окончил аспирантуру Воронежского государственного университета.

Компанию "Аскомед" Юрий возглавлял 27 лет. Он стал там руководителем в далеком уже 1993 году. Мужчина пользовался большим уважением у коллег и знакомых.

Редакция "КП-Самара" выражает соболезнования родным и близким Юрия Цветкова.