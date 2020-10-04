Главный тренер "Крыльев Советов" рассказал о матче с "Аланией" и травме Егора Голенкова

Игорь Осинькин, что "Крыльям" чуть-чуть повезло, но и класс сказался Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над "Аланией". Напомним, что в 13 туре ФНЛ волжане обыграли гостей с Северного Кавказа со счетом 2-0.

- Эта игра у нас была после нескольких тяжелых выездов, и фактически по графику из игр, которые проходили на третий-четвертый день после предыдущего матча, мы сыграли пять встреч. Были опасения о нашем состоянии физическом. Наверное, свежести, в том числе не только физической, но и психологической, может чуть-чуть нам не хватало, - отметил Осинькин.

Тем не менее, "Крылья" были хороши в обороне и проявили мастерство в атаке, что позволило им завоевать три очка. Наставник также похвалил соперника, который действовал не от обороны, как многие другие клубы, приезжающие на "Самара Арену".

Рассказал специалист и об отсутствии в стартовом составе Егора Голенкова, который в этом сезоне выступает весьма успешно. Появляться на поле нападающему сейчас не дает травма:

- Он пока не тренируется. Две игры выходил на замену, и не на такое уж большое время – 20-30 минут, в Нижнекамске его даже обратно заменили. И за это небольшое время он получил травму приводящей мышцы. Она у него уже оперированная, неоднократно. Это слабое место. Вроде бы чего-то сверхсерьезного нет, но решили дать паузу побольше, чтобы он ее залечил.