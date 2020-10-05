Два человека погибли на пожаре в Самаре

Данные погибших устанавливаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два человека погибло на пожаре в многоквартирном доме на улице Металлистов в Самаре. Об этом говорится в сообщении МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в воскресенье, 4 октября, на площади 40 кв. м. На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, один из них 58-летний мужчина, данные второго устанавливаются. Кроме того, пострадал 74-летний мужчина.

На месте работали 46 человек и 17 единиц техники. Что стало причиной пожара, предстоит установить специалистам.