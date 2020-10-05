Самара оказалась в середине рейтинга городов по уровню зарплат

Эксперты считают, что самарцы могут позволить себе два стандартных потребительских набора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара заняла 48-е место в рейтинге российский городов по уровню зарплат, подготовленном экспертами агентства РИА Рейтинг. Всего учитыаювалист показатели ста городов, так что областная столица оказалась в середине списка.

Судя по рейтингу, самарцы в среднем за месяц зарабатывают 40,9 тыс. рублей. Лидером списка является Москва с зарплатой в 100 рублей. Присутствует в рейтинге и Тольятти, где средняя зарплата составляет 35,2 тыс. рублей. Таким образом, Тольятти занимает 61-е место.

При этом итоговое место в рейтинге определялось не по уровню зарплаты, а по количеству стандартных потребительских наборов, которые можно себе позволить на эти заработки.

Стандартный потребительский набор считается для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров, и включает 109 товаров и услуг, среди которых продукты питания, одежда, мебель, коммунальные платежи, расходы на транспорт и другие.

Так, по мнению экспертов, в Самаре отношение зарплаты к стоимости потребительского набора составляет 2,12, при этом в Оренбурге при зарплате 38,7 тыс. рублей - 2,20, поэтому город оказался выше в рейтинге - на 42-й строчке.

Замыкает списки город Шахты, где при зарплате в 28,5 тыс. рублей отношение к потребительскому набору составляет 1,43.