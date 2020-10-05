В Международный день врача специалисты СПИД центра напоминают о том, как важно знать свой ВИЧ-статус

Несмотря на праздник, сотрудники центра продолжают работать и ждут жителей Самарской области на бесплатное тестирование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача, который считается днём солидарности и активных действий врачей всего Мира.

Независимо от национальности, возраста, гражданства и религиозной принадлежности докторов, все они объединяются ради спасения человеческих жизней. И не важно, в каких условиях работают врачи - в кабинете или в полевых условиях, каждая спасенная ими жизнь – ценна! Ведь главная цель любого доктора – улучшение и сохранение здоровья пациентов.

Специалисты Самарского СПИД Центра в числе тех, кто на протяжении многих лет борется за качество и продолжительность жизни людей Самарской области.

В настоящее время, врачам Центра приходится ежедневно сталкиваться с новым вызовом современности - новой коронавирусной инфекцией COVID-19, работая в одном строю с коллегами всего региона и проводя лабораторные тесты на новую инфекцию. Несмотря на сложные условия и сезонный подъем ОРВИ и гриппа, а также сохраняющийся риск распространения COVID-19, оказывать помощь пациентам с ВИЧ-инфекцией в плановом режиме, обеспечивая эпидемиологическую безопасность.

В своей сложной и ответственной работе врачи Центра опираются на огромное количество знаний и колоссальный многолетний опыт, ведь в их руках человеческие жизни, а это самое ценное, что есть в мире!

Несмотря на праздник, сотрудники центра продолжают работать и ждут жителей Самарской области на бесплатное тестирование.

Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно, сдав тест на ВИЧ в одном из отделении СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 178

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Вольская , д.1 Б (временно ул. Солнечная, 11, 4 этаж (здание поликлиники № 1 Сызранской центральной городской больницы)