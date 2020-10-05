Пляжные «Крылья Советов» заняли 11-е место в мировом клубном рейтинге

В турнире Euro Winners Cup самарцы дошли до четвертьфинала. Фото - министерство спорта Самарской области

Самарская команда по пляжному футболу «Крылья Советов» поднялась на 11-ю строчку мирового клубного рейтинга. Об этом в своем микроблоге twitter сообщил президент пляжных «Крыльев» Евгений Храмов.

Самарская команда в этом году приняла участие в турнире Euro Winners Cup в качестве бронзового призера чемпионата России прошлого года и дошла до 1/4 финала.

При этом в чемпионате страны этого года «Крылья» заняли последнее место, лишь раз за турнир добившись победы.

Ранее в рейтинге самарская команда не поднималась выше 26-го места.