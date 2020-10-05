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Коронавирус Covid-19

В Самарской области выявили еще 111 заразившихся коронавирусом

Смертельных случаев нет уже двое суток
Вячеслав СОРОКИН
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Ежедневно фиксируют более 100 новых случаев

Ежедневно фиксируют более 100 новых случаев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили еще 111 человек, заразившихся коронавирусом, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заразившихся в регионе составляет 12 332 человека. Всего по стране выявлено за сутки 10 888 новых случаев коронавируса, общее число заболевших в России составляет 1 225 889 человек.

По выздоровлению в регионе выписан 71 человек, всего выздоровели 9611 пациентов. Летальных случаев в Самарской области не фиксируют вторые сутки подряд. Всего же ранее было зафиксировано 203 случая смерти.