«Самара» заняла пятое место на домашнем этапе чемпионата Высшей лиги по регби-7

Второй тур чемпионата Высшей лиги проходил на стадионе «Локомотив» 3 и 4 октября. Фото: РК «Самара».

В Самаре на стадионе «Локомотив» в эти выходные, 3 и 4 октября, прошел второй тур чемпионата Высшей лиги по регби-7. Сборная 63 региона РК «Самара» заняла пятое место, сообщает пресс-служба команды.

В группе самарцы заняли первое место, обыграв «Торпедо» 22:17 и «Витязь» 10:5. Однако в четвертьфинале хозяева уступили «Зеленограду» 12:14. В матчах за 5-8 места «Самара» обыграла сначала «Сибирь» 15:10, а затем «Динамо» 12:10.

Победителем второго этапа стал петербургский клуб «Нарвская застава». Команда из Северной столицы обыграла в финале «Липецк». Бронзу из Самары увез московский клуб ГБУ МО СШОР.