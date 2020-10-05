В Сызрани уже три месяца ищут пропавшего мужчину

Полицейские просят помочь в поиске 60-летнего мужчины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани больше трех месяцев ищут 60-летнего Полянского Сергея Александровича. По данным ГУ МВД России по Самарской области, мужчина 1 июля ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Известно, что он проживал в Сызрани в доме № 10 по улице Комарова и после того, как ушел, о своем местонахождении не сообщал, на связь с родственниками и знакомыми не выходил.

Всем, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию Сызрани по телефонам: 8 8464 35-58-36, 8-999-701-63-75.