Самарцам рассказали о создании личного бренда в соцсетях

На встрече обсудили современные тренды в медиа и журналистике, а основной темой стало создание личного бренда. Фото: Сервис ресурсных решений для НКО / vk.com/nko_ofis.

В Самаре прошел пресс-завтрак в рамках федерального проекта «Диалог на Равных» с основателем и руководителем «Медиашколы НКО» и секретарем Союза журналистов России Юлией Загитовой. На встрече обсудили современные тренды в медиа и журналистике, а основной темой стало создание личного бренда. Юлия Загитова рассказала, с какими трудностями предстоит столкнуться при конструировании своей страницы в соцсетях.

- Личный бренд сейчас очень важен. Я советую потратить на это время, потому что работодатели смотрят не на диплом, а на ваши социальные сети. Когда я принимаю решения, я захожу в профиль и смотрю, какая аудитория у человека, какие сферы интересны, как он пишет посты. Это все составляющая часть личного бренда, - приводит слова Юлии Загитовой департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Организовал пресс-завтрак некоммерческий проект «Сервис ресурсных решений для НКО», поддержанный Фондом президентских гратов. Подобная встреча в Самаре – не единственная в стране. «Медиашкола НКО» активно работает как в офлайне, так и в онлайне. На онлайн-курсы «Медиашкола НКО» приглашает общественников со всей России.