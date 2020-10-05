Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон перешел в бухарестское «Динамо»

За «КС» Антон выступал с 2018 по 2020 год. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Бывший хавбек «Крыльев Советов» Паул-Виорел Антон вернулся в чемпионат Румынии. Он продолжит карьеру в бухарестском «Динамо». Об этом сообщает сайт клуба. Контракт 29-летнего румынского полузащитника с «красными псами» рассчитан на два года.

Напомним, Антон покинул самарскую команду летом 2020 года после того, как «Крылья» вылетели из Российской премьер-лиги. Он выступал за самарцев с 2018 года, перейдя в «КС» из «Анжи».

За «Динамо» из Бухареста Антон уже играл – в 2015 и 2016 годах. Также в карьере полузащитника был испанский период – Паул Антон в сезоне 2016/2017 выступал за «Хетафе».

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