В Сызрани уже более 800: стало известно, кто и где заразился коронавирусом

В регионе вторые сутки подряд не регистрируются смертельные случаи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество случаев заражения коронавирусом в Сызрани превысило 800, за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых, сообщают в региональном штабе.

Всего за прошедшие сутки выявлено 111 новых случаев. Больше всего традиционно в Самаре - плюс 51 заболевший. Еще 18 человек зарегистрировано в Тольятти, где на прошлой неделе была превышена планка в 2 тыс. заболевших.

По данным оперштаба, 23 человека выявлены из круга контактов заразившихся ранее. Коронавирус определен у 68 человек с диагнозом «ОРВИ и пневмония». У 20 человек не было никаких симптомов.

При этом уже вторые сутки подряд не регистрируются смертельные случаи. Ранее скончались 203 человека.

Всего в регионе зафиксировано 12 332 случая заражения, выздоровели 9611 человек.