В самарском ТЦ отменили массовые мероприятия из-за коронавируса

Массовые праздники, запланированные на октябрь, перенесли. Фото - ТК "Амбар"

Самарский торговый центр «Амбар» отменил запланированные на октябрь фестивали и праздники из-за коронавируса. Об этом сообщили в администрации ТЦ в понедельник, 5 октября.

- Мы понимаем, что со стороны Минздрава и Роспотребнадзора ведется основательная работа по предотвращению второй волны массовых заболеваний коронавирусом. Поэтому руководством ТК «Амбар» было принято решение отменить, запланированные на октябрь массовые закрытые мероприятия, - говорится в сообщении.

В частности, решено перенести благотворительный кинофестиваль и спортивные соревнования. Ранее в торговом центре проводились массовые мероприятия и фестивали, в том числе на улице на площадке около торгового центра.

В администрации торгового центра отмечают, что предпринимаются все возможные меры безопасности. Персонал использует средства индивидуальной защиты, их наличие контролируется и у посетителей. Регулярно производится уборка помещений и всех поверхностей, с которыми контактируют посетители и персонал.

Вместе с тем, отмечается, что все магазины работают в прежнем режиме. В них также необходимо носить средства защиты и соблюдать безопасную дистанцию.

По состоянию на понедельник, 5 октября, в Самарской области зарегистрировано еще 111 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество заразившихся достигло 12 332 человека. Из них выздоровели 9 611 человек, 203 заболевших умерли.