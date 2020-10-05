В Самарской области ребенок-велосипедист погиб, врезавшись в «КамАЗ»

От полученных травм ребенок погиб на месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагическое ДТП с ребенком произошло в воскресенье, 4 октября, в Борском районе Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 11-летний мальчик катался по двору на велосипеде и угодил под заднее правое колесо грузового «КамАЗа». От полученных травм ребенок погиб на месте происшествия. Установлено, что он находился на улице без сопровождения взрослых.

В Госавтоинспекции напоминают родителям, что детям необходимо доходчиво рассказывать о правилах дорожного движения и их обязательном соблюдении, а также снабжать детей защитной экипировкой. Кроме того, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и сохранять повышенное внимание, особенно во время движения во дворах.