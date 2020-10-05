Более 1,5 тыс. человек не пустили в самарское метро без масок в сентябре

Из наземного транспорта высадили 382 пассажира. Фото - администрация Самары

В Самаре по итогам сентября в городское метро не было допущено более 1 500 человек, которые не использовали средства индивидуальной защиты. Об этом сообщили в городской администрации.

В регионе действует масочный режим в общественных местах, средства защиты обязательно носить и в транспорте. Нарушителей штрафуют и высаживают из салона, а в метро не пускают без масок. По данным мэрии, из наземного транспорта высадили 382 пассажира. Ранее сообщалось, что общественный транспорт не будет отъезжать от остановки, если не все пассажиры надели маски.

Сейчас к рейдам общественников и проверяющих из департаментов присоединились полицейские. С 1 октября на нарушителей стали составлять административные протоколы. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тыс. рублей. При повторном нарушении суммы штрафов возрастают.