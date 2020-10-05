Вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева вызвали в молодежную сборную России

Иван Ломаев перешел в «Крылья Советов» летом этого года. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев получил вызов в молодежную сборную России. Вместе с национальной командой вратарь самарцев будет готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы 2021 года против Эстонии и Латвии, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

- Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев вызван в состав молодежной сборной России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2021 года против сборных Эстонии (9 октября, «Арена Химки») и Латвии (13 октября, стадион «Сконто»), - говорится на сайте РФС.

В сборной Ломаев заменит голкипера «Краснодара-2» Дениса Адамова, который не смог приехать по состоянию здоровья.

Иван Ломаев перешел в «Крылья Советов» летом этого года. В футболке самарцев в этом сезоне он появлялся на поле в двух матчах.