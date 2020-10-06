В Куйбышевском районе Самары появились рябино-липовый сад и каштановая аллея

Благодаря участию заводчан у жителей района появится новая зеленая зона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Территория у стадиона «Нефтяник» в Куйбышевском районе теперь не безымянный пустырь. 29 сентября здесь потрудились молодые специалисты КНПЗ, уже через несколько лет тут раскинется тенистая аллея из деревьев лиственных пород. Так завод присоединился ко всенародной акции «Лес Победы», участники которой стремятся высадить по всей России 27 миллионов деревьев в память о павших в Великой Отечественной войне.

Сотрудники завода выбрали для новой аллеи ровно 75 саженцев. Количество символично вдвойне. Ведь КНПЗ – ровесник Победы, ему тоже в 2020-м году исполнилось 75 лет.

- Мы старались выбрать деревья, которые украсят улицы и сделают воздух в городе чище. Предпочтение отдали липе, каштану и рябине как растениям, наиболее устойчивым к агрессивным городским факторам: пыли, выхлопам автомобилей, и устойчивым к погодным условиям, - объяснил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО “КНПЗ” Дмитрий Деменков.

Заводчан в этом благом деле поддержали представители властей Куйбышевского района, которые отметили, что АО “КНПЗ” - пока единственное местное крупное предприятие, присоединившееся к высадке “Леса Победы”. Кстати, это не единственная социально-экологическая инициатива завода. Вместе с реализацией масштабных инвестиционных экологических проектов КНПЗ регулярно выпускает в Волгу мальков, сажает деревья у школ и детсадов, проводит субботники.