«Крылья Советов» оштрафовали больше чем на 100 тысяч из-за болельщиков

В Нижнекамске был солидный десант самарских болельщиков. Фото: ФК «Нефтехимик».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал «Крылья Советов» из-за поведения болельщиков на выездном матче против «Нефтехимика». Во время игры в Нижнекамске фанаты не соблюдали санитарные нормы и пользовались пиротехникой. За это КДК оштрафовал самарский клуб на 52 тысячи рублей.

Еще 50 тысяч «Крылья» заплатят за желтые карточки. Горчичники в самарской команде в матче с «Нефтехимиком» получили шесть игроков.

Напомним, матч в Нижнекамске завершился со счетом 1:1. «Крылья» сравняли на последней добавленной минуте. После этого самарцы обыграли ставропольское «Динамо» в Кубке России 4:1 и «Аланию» в ФНЛ 2:0. Следующий поединок подопечные Игоря Осинькина проведут на выезде против ивановского «Текстильщика» 9 октября.