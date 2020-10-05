В Самарской области появится центр оценки профессионального мастерства учителей

Учителям сегодня предназначена большая поддержка

В "ЕДИНОЙ РОССИИ" рассказали о том, как меняется образовательная среда в Самарской области. Сейчас в регионе активно строят и реконструируют школы, а также делают многое для развития цифрового образования, в частности, создан IT-куб и приобретен мобильный Кванториум.

- Немало делается по вопросу повышения квалификации учителей, - отметил региональный координатор партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Новая школа» Галина Козловская.

Известно, что в регионе будут созданы Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педработников и центр оценки профмастерства учителей. Это делается в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Регион победил в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета, именно на эти деньги и будут созданы центры.

Также в ЕДИНОЙ РОССИИ рассказали, что благодаря инициативе депутатов допвыплаты педагоги получают не только за работу на ЕГЭ, но и за ОГЭ.