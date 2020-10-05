Самарцам вновь запретили ходить в леса

Запрет будет действовать с 5 по 11 октября Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области жителям региона вновь запретили ходить в леса из соображений пожарной безопасности. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Запрет установлен приказом министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и будет действовать с 5 по 11 октября текущего года.

За незаконное посещение лесов граждане могут заплатить штраф в 4-5 тыс. рублей. В правительстве напоминают, что если в лесу замечен пожар, то нужно сообщить о случившемся по телефонам 101, 01, 8 800 100 9400.

В прошедшие выходные у горы Барсук в Красноглинском районе произошел крупный лесной пожар. Горели листва и кустарник на площади 7 га. Для тушения пожара было привлечено 111 человек и 34 единицы техники. Причины пожара и ущерб от него устанавливают специалисты.